Acı haber nikah masasında geldi!

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran’ın, dün akşam Arda Turan'la nikah masasına oturan Aslıhan Tandoğan'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Mart 2018 09:49

Devre arasında Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, Çubuklu'daki evinde 2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aslıhan Tandoğan, ailesi arasında yapılan sade bir nikahla dünya evine girdi.

Nikahı Erdoğan kıydı

Arda Turan'ın nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İkilinin nikahının kıyıldığı sırada ise İran'da düşen Türk jetinin haberi geldi. Düşen jetteki Mina Başaran'ın Arda'nın eşi Aslıhan Tandoğan'ın yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Aslıhan’a söylemediler

Nikah sırasında Aslıhan Tandoğan'a yakın arkadaşının bindiği uçağın düştüğü söylenmedi. Kazada, diğer 10 kişi ile birlikte Mina Başaran'da hayatını kaybetti.

Düşmeden hemen önce kuleyle konuştu

BAE'dan İstanbul'a dönüş yapan özel jet, İran'da düştü. Uçağın pilotunun düşmeden hemen önce kuleyle konuştuğu ortaya çıktı.

Hava Kuvvetlerinin ilk kadın pilotuydu

Uçağın yönetimi Kaptan Pilotu Melike Kuvvet'teydi. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet, mecburi görevini bitirdikten sonra özel sektöre geçiş yaptı. Bir süredir de Başaran Holding'e ait özel uçakta görev yapıyordu.

Alçalma talep etti

İddiaya göre uçak henüz tırmanmaya başlamadan, pilotun kuleyle temasa geçtiği ve "Alçalma talep ediyorum" dediği ortaya çıktı.

İrtibat tamamen kesildi

Pilotun bu talebinden sonra ise uçakla irtibat tamamen kesildi. Düşüşün teknik bir arıza ya da kuş çarpması sonucu olduğu düşünülüyor.

İkinci pilot da eski THY pilotuymuş

İkinci pilot olan Beril Gebeş ise ticaretle uğraşırken uçuş okuluna giderek pilot lisansı almış. THY'de uzun süre uçuşlar yapan Gebeş, istifa edip görevini bırakmış. Başaran Holding'te göreve başlayan Gebeş'in babası hala THY'de kaptan pilot olarak görev yapıyor.