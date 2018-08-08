ABD'ye giden Türk heyeti ile ilk görüşme bugün!

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki krizi çözmek için giden Türk heyetin, Bakan Yardımcısı Sullivan ile görüşeceğini açıkladı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 15:13

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceğini açıkladı.

İlk toplantı bugün yapılacak

Türkiye ve ABD arasın Rahip Brunson’un tutuklanması sonrası başlayan ve Donald Trump’ın yaptırım kararı alması ile devam eden gerilimi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin ilk toplantısını bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.

Heyete Önal başkanlık ediyor

Öte yandan, Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Heyet ne zaman dönecek?

Devam eden görüşmeler kapsamında Ankara, dün iki ülke arasındaki krizi çözmek için ABD’ye bir heyet göndereceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor. Dışişleri kaynakları, heyetin ilk görüşmesini ABD'de çalışma saatinin başlamasının ardından bugün gerçekleştireceğini belirtti. Ancak kaynaklar heyetin ABD tarafı ile yapacağı toplantıların devamının olup olmayacağı, heyetin Türkiye'ye ne zaman döneceği ya da ABD tarafından kimlerin bu görüşmeye katılacağına dair herhangi bir yorum yapmadı.