Abdüllatif Şener, yeni parti için ne dedi?

Eski AK Partili Abdüllatif Şener; Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın parti kuracağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 09:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı iddialarına, "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli" demişti.

“Vazgeçeceklerini düşünüyorum”

Yıllar önce AK Parti’den ayrılan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şener, "Erdoğan'ın açıklamalarını ayağınızı denk alın diye haber gönderme olarak yorumluyorum. Onların da cesurca davranmadığını düşünüyorum. Bundan sonra cesur bir davranışla ortaya çıkacaklarından emin değilim. Erdoğan'dan gelecek bir sinyalle vazgeçeceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.