Abdullah Öcalan ile kardeşi ne görüştü? İşte detaylar...

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 10:28

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la kardeşinin görüşmesini ve görüşme iznine dair detayları gazetecilere anlattı.

Temelli, Öcalan’ın uzun zaman sonra ilk kez biriyle görüştüğü, kardeşine sağlığının iyi olduğu mesajını verdiği ve seçim çalışmalarında başarılar dilediğini aktardı.

Görüşme olumlu geçti

Görüşmenin olumlu geçtiğini, sağlık durumunu öğrenebilme fırsatını bulduklarını dile getiren Temelli, bunu bile 2.5 yılda ancak öğrenebildiklerini, görüşmelerin periyodik hala gelmesini dilediklerini, görüş izninin verilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık durumu iyi

Öcalan'ın sağlığının ne durumda olduğunu görüşme öncesi bilemediklerini anlatan Temelli, sağlık durumu hakkında gerçek anlamda bir şey bilmediklerini, hiçbir şekilde bilgi alamadıklarını, bu görüşmenin olumlu olduğunu belirtti.

Periyodik hale gelmesi lazım

Temelli, bu görüşmelerin periyodik olması gerektiğini, hukuki olarak haftada bir olması gerektiğini, bu mümkün değilse ayda bir kere görüşmelerin yapılabilmesi gerektiğini, 2.5 yılın çok uzun zaman olduğunu, aile görüşünün acilen önünün açılması gerektiğini söyledi.

Görüşmenin detayları

Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşan Temelli, “Sağlığının iyi olduğunu söylemiş, arkadaşlara seçim çalışmalarında başarılar dilemiş. Onun dışında başka bir mesajı yok. Zaten iki cümle konuşmuş yani. Çok kısa sürmüş" dedi.