Abdullah Gül'ün "Malezya" sevinci

Malezya seçimlerinde ülkenin eski başbakanı Muhammed'in tekrar iktidar olması Abdullah Gül'ü sevindirdi.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 15:40

Malezya'daki seçimlerden Enver İbrahim'in de aralarında bulunduğu muhalif blokun birinci çıkması Abdullah Gül'ü sevindirdi.

Gül’den sevinç mesajı

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Gül, Enver İbrahim’in de içinde olduğu blok Malezya’daki seçimlerden galip çıktığını, yakın arkadaşı olan Enver’in tekrar özgürlüğüne kavuşacak olmasından büyük sevinç duyduğunu yazdı.

15 yıl önce siyaseti bırakmıştı

Malezya'da eski Başbakan Mahathir Muhammed, aktif siyaseti bıraktıktan 15 yıl sonra muhalefet koalisyonunun adayı olarak girdiği genel seçimleri kazanarak yeniden iktidar oldu.

Tekrar iktidar oldu

Mahathir, bir zamanlar lideri olduğu Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü'nün (UMNO) ve onun lideri, eski öğrencisi Başbakan Necip Rezak'ın başını çektiği iktidar koalisyonunu mağlup ederek birinci çıktı.

En yaşlı başbakan

Mahathir 92 yaşında ve hükümet kurup başbakan olması durumunda dünyanın seçimle gelen en yaşlı lideri olacak.

98’de görevi bırakmıştı

Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Gül, Twitter’dan açıklama yaptı

Malezya'daki seçimlerin ardından tebrik mesajı yayınlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir iftira sebebiyle uzun yıllar hapiste olan İslam dünyasının en parlak siyasetçilerinden olan Enver İbrahim’in de içinde olduğu blokun Malezya’daki seçimlerden galip çıktığını,

Enver’in yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan Gül, tekrar özgürlüğüne kavuşacak olmasından büyük sevinç duyduğunu söyledi.