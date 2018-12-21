Abdullah Gül'ün en yakındaki isme terör soruşturması

Abdullah Gül'ün 12 yıl medya danışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 15:49

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammet Akçaer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün medya danışmanı ve 12 yıl birlikte çalıştığı Ahmet Sever hakkında, 'silahlı terör örgütüne üyelik' iddiasıyla soruşturma başlattı.

Savcılığa ihbar maili gönderildi

Uzun yıllar Gül’ün danışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2016 yılında yapılan bir ihbar maili üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Can Dündar’ı öven konuşmalar yaptı iddiası

Z.A. isimli şahsın gönderdiği ihbar mailinde, "Avrupa ülkelerinde, ülkemiz aleyhinde konuşmalar yapan özellikle gurbetçilerimizin yoğun olduğu bölgelerde sistematik, gerginlik oluşturacak kışkırtma hezeyan sergileyen terörist Can Dündar hakkında fotoğraftaki Ahmet Sever suçluyu övme, suçlu hakkındaki kamuoyu oluşturma, yargıyı etkileme girişiminde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

Suça dair bilgi bulunamadı iddiası

Hakkında silahlı terör örgütün üyeliği suçundan herhangi bilgi bulunamayan Ahmet Sever hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan düzenlenen soruşturma evrağı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek 3 Mart 2017 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ortaya çıktı.