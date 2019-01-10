Abdullah Gül'ün doktorunun cezası belli oldu

Abdullah Gül'ün tutuklu eski doktoru Sedat Caner hakkında 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Güncellenme 10 Ocak 2019 15:30

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tutuklu eski doktoru Sedat Caner, hakim karşısına çıktı. İddia makamı Caner’in lise yıllarından itibaren FETÖ yapılanması içinde yer aldığını, üniversite yıllarında örgütün toplantılarına katıldığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2014’te kapatılan Bank Asya’ya para yatırdığının tespit edildiğini belirtti.

15 yıl hapis cezası istemi

Caner’in "FETÖ'nün tepe yöneticileri ile yaygın ve yoğun iletişim kaydı"nın bulunduğunu beyan eden savcı, mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunma hazırlamak için süre istedi

Duruşmada söz verilen Caner, savunması hazırlamak amacıyla kendisine süre verilmesini talep ettiğini, bu aşamada tahliye edilerek yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilmesini talep ettiğini söyledi.

Dava 5 Şubat’a ertelendi

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesi talebinin kabulüne, sanık Caner'in tahliye talebinin ise reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın görülmesine 5 Şubat 2019'da devam edilecek.