Abdullah Gül'ün doktorundan Hayrünnisa Gül itirafı!

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya Köşkü’nde doktor olan FETÖ tutuklusu Caner, Hayrünnisa Gül hakkında bomba iddialar ortaya attı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 10:35

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde Çankaya Köşkü’nde doktor olan Sedat Caner, Ankara’daki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Örgütün firari iş adamı Hamdi Akın İpek ve 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında anlattıkları ile gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullanan Caner, yeni iddialar ortaya attı.

Caner, Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile görüştüğünü, bir gün sonra Abdullah Gül’ün kendisini makamına çağırarak görevini tevdi ettiğini ileri sürdü.

Hayrünnisa Gül ile görüşmüş

Sözcü’de yer alan habere göre Caner, liseden arkadaşı olan Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan Doçent Fatih Uyar’ın Gül ailesinin özel diyetisyeni olduğunu, Uyar’ın bir gün kendisine “Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim” dediğini, Uyar’ın aldığı randevu ile Hayrünnisa Gül ile görüştüğünü, görüşmenin olumlu geçtiğini, bir gün sonra Abdullah Gül’ün kendisini makamına çağırarak, görevi tevdi ettiğini iddia etti.

“Zorunluluk dışında uzak durdum” iddiası

FETÖ üyeliğini yine reddeden Caner, Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ile mecburen temas ettiğini, görevine başladığında Tuncay Delibaş’ın Sağlık Koordinasyon Kurulunda olduğunu, asistan olarak görev yaptığında da Numune Hastanesi'nde bölüm başkanı olduğunu, kendisini ürküten bir insan olduğunu, zorunlu temas dışında uzak durduğunu ileri sürdü.

FETÖ’cü iddialarını reddettti

Öte yandan Caner, ByLock kullandığına dair iddiaları reddederek, Cumhurbaşkanlığı bilgi işlem müdürlüğünden kendisine verilen telefonu kullandığını söylemişti.