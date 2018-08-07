Abdullah Gül'ün doktorundan bomba itiraflar!

FETÖ’nün Gazi Üniversitesi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Sedat Caner, bomba itiraflarda bulundu.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 11:04

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya Köşkü’nde doktorluk yapan Sedat Caner, geçen hafta FETÖ’nün Gazi Üniversitesi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

Bank Asya’ya FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in çağrısı ile para yatırmak ve Bylock kullanmak suçlarından tutuklanan Caner’in örgütün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu da iddia edildi.

Tuncay Delibaş’la da görüşmüş

Cumhuriyet'in haberine göre, Sedat Caner savcılık sorgusunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru olması nedeniyle bu yapının tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş ile mecburen temas ettiğini, Köşk’teki görevine başladığında Tuncay Delibaş’ın, Sağlık Koordinasyon Kurulu’nda görevli olduğunu, kendisiyle tıbbi konularda görüştüğünü, aynı zamanda asistan olarak görev yaptığı sıralarda Tuncay Delibaş’ın, Numune Hastanesi’nde bölüm başkanı olduğunu, kendisinin de o dönemde herkes gibi Delibaş’ın tanıdığını, zaman zaman bir araya geldikleri zamanlar olduğunu, Tuncay Delibaş’ın, kendisini ürküten bir insan olduğunu, bundan dolayı zorunlu temas dışında uzak durduğunu söyledi.

Gül ve ailesiyle Akın İpek’in oteline gitmiş

Sedat Caner, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında İngiltere’ye kaçan Hamdi Akın İpek’le irtibatlı olduğunu, Marmaris’te Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tatil için 2-3 günlüğüne gidildiğini, kendisinin de heyette olduğunu, Akın İpek’in de orada dönemin cumhurbaşkanı Gül’ü karşıladığını, Gül ve ailesinin Akın İpek’e ait olan Angel/S Peninsula isimli otelinde tatil için bulunduklarını, hep birlikte orada tatil yaptıklarını iddia etti.

Hep birlikte İpek’in yatıyla gezi yapmışlar

Akın İpek’in yatları olduğuna dikkati çeken Caner, bu yatlardan biriyle Sisam adasına bir tur yaptıklarını, teknede kendisi ile birlikte, korumaların, Akın İpek’in, Tekin İpek’in, Cumhurbaşkanı Gül ve ailesinin de olduğunu, Akın İpek’i o tatil ve teknede kaldığı bu süreçte tanıdığını, İpek’in kendisine ne iş yaptıklarını sorduğunu, kendisi de cevaben Cumhurbaşkanı’nın doktoru olduğunu söylediğini, lobi barda alkolsüz içkilerden tükettiklerini, Ankara’ya döndükten sonra İpek ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda da bir araya geldiklerini, kendisi ile özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasları olduğunu itiraf etti.

ByLock iddiasını reddetti

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasını reddeden Sedat Caner, Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dönemde Köşk’ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanmaları için telefon verildiğini, kendisine verilen telefonda birçok uygulamanın yüklü olduğunu, EDİS Başkanı ile görüştüğünde “neden bu kadar uygulama var telefonunda” diye sorduğunda bunlar gerekli uygulamalar dediğini, Köşk’ten ayrıldıktan sonra bu telefonu kendi özel hattını takarak kullandığını söyledi.