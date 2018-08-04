Abdullah Gül'ün doktoru FETÖ'den tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül’ün doktorluğunu yapan Sedat Caner, FETÖ'den tutuklandı.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 12:24

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde doktoru olan Sedat Caner, FETÖ’den tutuklandı.

19 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu hafta başında eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan isimler arasında Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde doktorluğunu yapan Sedat Caner’in bulunduğu ortaya çıktı. Caner’in savcılık sorgusu sonrasında çıkarıldığı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Gülen’in doktoru ile yakın temas

Savcılık dosyasında Caner’in FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in özel doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatlı olduğu, bu dönemde Bank Asya hesabındaki parada artış olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu tespitlerine yer verildi. Fakat Caner bu suçlamaları reddetti. Caner, FETÖ üyesi olmadığını, örgütün kripto haberleşme ağı ByLock’u kullanmadığını ifade etti.

Gül’ün yakın doktoruydu

Caner, Gül’ün 2012’de yakın doktoru olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğünü, Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından ise kendi isteği ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki işini bıraktığını, Ekim 2016'da Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiğini söyledi.