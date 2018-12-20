Abdullah Gül'ün başdanışmanına hapis cezası

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde dış politika başdanışmanı olan Gürcan Balık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 15:07

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık, FETÖ’ye üye olduğu gerekçesi ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Balık’ın talebi reddedildi

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ile avukatları da katıldı. Mahkeme Balık’ın, emekli Büyükelçi Ahmet Durak Gürsel ile Prof. Dr. Baskın Oran'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Balık: Terör örgütü üyesi olduğuma dair delil yok

Son sözü sorulan Balık, "Dosyada terör örgütü üyesi olduğuma dair tek bir delil yok. Vatanıma, milletime 20 yıl hizmet ettim. Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Tahliyesine karar verildi

Hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Balık’ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Balık'ın, konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesi de kararlaştırıldı.

İddianamede Balık'ın, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu