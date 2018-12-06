Abdullah Gül’ün akrabası konkordato istedi

Abdullah Gül’ün akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu'nun sahibi olduğu Metsan İnşaat da konkordato istedi.

Güncellenme 06 Aralık 2018 14:17

Nakit sıkıntısına düşüp de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu'nun sahibi olduğu Metsan İnşaat da konkordato istedi.

O firma da konkordato ilan etti

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul Kartal’daki Metsan Nexus adlı isimli projesi ile bilinen Metsan İnşaat, konkordato ilan etti.

İki komiser atandı

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından çıkarılan karara göre, şirkete üç aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, konkordato davasına dair şirkete konkordato komiseri olarak Mehmet Ali Güldal ve Mehmet Emin Öztaş'ı atadı.

Ünlü projeleri yaptı

Konut, AVM, ofis, otel inşa eden Metsan Nexus'un çizimi, ABD'de terör saldırısı ile yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen binanın konsept tasarımını da yapan şirket Daniel Libeskind tarafından yapılmıştı.