Abdullah Gül'e FETÖ'den suç duyurusu!

HKP, eski Çankaya Köşkü doktoru Sedat Caner'in anlattıkları nedeni ile Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 16:09

HKP, eski Çankaya Köşkü doktoru Sedat Caner’in itiraflarından dolayı 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP’den yapılan açıklamada, FETÖ üyeliğinden tutuklanan Sedat Caner; kendisinin kullanımında olan ByLock yüklü telefonun Cumhurbaşkanlığı demirbaşı olarak kendisine verildiğini, ‘FETÖ’ elebaşlarından Tuncay Delibaş ve firari Akın İpek’le görüşmelerinin olduğunu ve bunlarla da Abdullah Gül sayesinde tanıştığını itiraf ettiğini, bu itiraflar karşısında re’sen harekete geçmesi gereken savcıların bu kişinin silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasını sağladıkları halde, Abdullah Gül’ün suçlarını kapatmak istedikleri iddia edildi.

Sedat Caner ne kadar suçluysa, onun sorgusunda verdiği ifadesinde geçen suçlar nedeniyle Abdullah Gül’ün de o kadar suçlu olduğu ileri sürülen açıklamada, Sedat Caner’in, bildiklerinin tamamını anlattığını düşünmediklerini belirtildi.

Açıklamada, Sedat Caner’in itiraflarından sonra Abdullah Gül’ün TCK’nun 220’nci maddesinde öngörülen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan ve söz konusu suç örgütü de; silahlı olduğundan 3713 sayılı TMK m. 3 uyarınca terör suçu kapsamında kabul edilip TCK m. 314’üncü maddeden cezalandırılması gerektiği ifadeleri kullanıldı.