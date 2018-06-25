Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik telefonu!

Abdullah Gül, seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.

Güncellenme 25 Haziran 2018 16:51

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı ve tebrik etti.

Türkiye'nin heyecanla sonuçlarını beklediği seçim sonuçları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Gül, seçimlerin sorunsuz şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, ortaya çıkan tablonun Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Bu sabah saatlerinde Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da arayan Gül, AK Parti'nin seçim zaferinden duyduğu memnuniyeti Davutoğlu'na aktardığı dile getirildi.