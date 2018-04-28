Abdullah Gül'den açıklama: Adaylığım söz konusu değil!

Aday olacak mı, olmayacak mı tartışmaları devam eden Abdullah Gül, bugün yaptığı açıklamada net bir ifade ortaya koydu.

Güncellenme 28 Nisan 2018 13:28

Seçimlerin 24 Haziran'dan yapılacağının anlaşılmasından sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adayı olacağı iddia edilmişti. Süreç istediği gibi gitmeyen Gül bugünü işaret ederek ayrıntılı bir açıklama yapacağını dile getirmişti. Gül bu kapsamda açıklama yapmak için kameraların karşısına geçti.

"Adaylığım söz konusu değil"

Ailesinin ve kendisinin herhangi bir arzu içinde olmadığını belirten Gül, bütün beklentisinin Türkiye'nin huzuru, istikrarı, geleceğin güçlü olması olduğunu, hiçbir beklentisinin ve arzusunun olamayacağını, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çabalarını takdirle karşıladığını, kendisinin istediği geniş bir mutabakatın oluşmayacağının anlaşıldığını, adaylığı ile ilgili bir sürecin söz konusu olduğunu söyledi.

"Türkiye beka sorunu yaşıyor"

Gül, Türkiye'nin beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu, hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını, siyasi manevralarla, birçok yorumlarla meşgul olunduğunu, Türkiye'nin böyle bir ortamda seçime gittiğini, kendisinin adının da gündeme geldiğini, bir faninin ulaşabileceği tüm makamlara ulaştığını, bu yolların hepsini yürüdüğünü, hiçbir arzusunun ve beklentisinin olmadığını, aktif günlük siyaset içinde olmadığını vurguladı.

"Olaylar benim dışında gelişti"

Zamanı geldiğin arkasına bakmadan üstüne düşeni yaptığını belirten Gül, Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin kendisi dışında gerçekleştiğini, kendisinin bilgi ve tecrübesine güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıktığını, kendisinin de bu süreçte, çok geniş mutabakat söz konusu olması durumunda üstüne düşeni yapmaktan kaçınmayacağını söylediğini, SP Lideri'nin çabalarını takdirle karşıladığını, geniş mutabakatın ortada olmadığının görüldüğünü, dolayısıyla adaylığıyla ilgili bir süreç olmadığını belirtti.

"Bugünkü konumlarını gözden geçirsinler"

Kendisi için söylenen sözler hakkında değerlendirme yapan Gül, "Hakkımda söylenen birçok şeyle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum.

AK Partili bazı eski arkadaşlarım benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Onlara tavsiyem benimle ilgili sözlerini avuçlarının aralarına başlarını alarak bir mukayese etsinler, kendi bugünkü konumlarını gözden geçirsinler" dedi.