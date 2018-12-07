Abdullah Gül yine gündemde! O isimlerle ayrı ayrı görüştü
24 Haziran seçimlerinde muhalefetin adayı olmaktan son anda vazgeçen Abdullah Gül, yerel seçimler öncesi parti liderleri ile görüştü.
24 Haziran seçimlerinde muhalefet grubunun adayı olmaktan son anda vazgeçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimler öncesinde de gündeme geldi.
Karamollaoğlu ile görüştü
Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen Gül, Türkiye gündemine dair fikir alışverişinde bulundu.
Kılıçdaroğlu ile de görüştü
Bu görüşme sonrası Gül’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.
Görüşlerini açıkça dile getirdi
Kılıçdaroğlu ile gündemi değerlendiren Gül, fikirlerini açık seçik beyan etti.
24 Haziran’da da gündeme gelmişti
Gül, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin adayı olayı istediğini ama istediği geniş mutabakat sağlanamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini ifade etmişti.