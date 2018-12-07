Abdullah Gül yine gündemde! O isimlerle ayrı ayrı görüştü

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin adayı olmaktan son anda vazgeçen Abdullah Gül, yerel seçimler öncesi parti liderleri ile görüştü.

Güncellenme 07 Aralık 2018 11:04

24 Haziran seçimlerinde muhalefet grubunun adayı olmaktan son anda vazgeçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimler öncesinde de gündeme geldi.

Karamollaoğlu ile görüştü

Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen Gül, Türkiye gündemine dair fikir alışverişinde bulundu.

Kılıçdaroğlu ile de görüştü

Bu görüşme sonrası Gül’ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.

Görüşlerini açıkça dile getirdi

Kılıçdaroğlu ile gündemi değerlendiren Gül, fikirlerini açık seçik beyan etti.

24 Haziran’da da gündeme gelmişti

Gül, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin adayı olayı istediğini ama istediği geniş mutabakat sağlanamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini ifade etmişti.