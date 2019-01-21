Abdullah Gül, parti kuracak mı? En yakınındaki isimden bomba yazı

Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru, yeni parti kurulacağı iddialarına üstü kapalı göndermede bulundu.

Güncellenme 21 Ocak 2019 14:38

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz günlerde yerel seçimler sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 5. ayın 5’inde 55 vekille parti kuracağını ve bu partiye tüm partilerden katılım olacağını belirtmişti. Dilipak, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan gibi isimlerin bu partide yer alacağı iddiasında bulunmuştu.

Dilipak’ın ortaya attığı parti kurma iddialarının yankıları devam ederken konuyla ilgili bir yazı da Gül’e yakınlığı ile bilinen Fehmi Koru’dan geldi.

Toplumda kabul görmediler

Koru bugün kaleme aldığı yazısında başka partilerden ayrılan grupların kurdukları partilerin toplumda pek rağbet görmediğini, çizdikleri senaryonun gerçekleşeceğini düşünmediğini, iktidardan koparılan unsurlarla kurulan ya da kurulacak partilerin toplumda kabul görmeyeceğini düşündüğünü, geçmişte de böyle olduğunu kabul görmediklerini söylediler.

Partiler, toplumun ihtiyacı ile ortaya çıkar

Partilerin toplum ihtiyaç duyduğunda ortaya çıktığını ifade eden Koru, sağdan-soldan topladığı ödünç simalarla ve kör bir muhalefet anlayışıyla değil, umut veren yüzler ve sağlam bir programla kamuoyuna kendini benimseterek varlığını kabul ettirdiğini yazdı.

Yeni parti rahatsızlık unsuru olarak görülmemeli

Koru, yarın ne olacağı üzerine senaryolar oluşturulurken yalnızca iktidardaki partinin yanlışlarına yoğunlaşmanın hatalı olduğunu, ‘yeni parti’ beklentisinin rahatsızlık unsuru olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Gül’ün parti kurma iddiasına üstü kapalı gönderme

Gül’ün parti kuracağı iddialarına da üstü kapalı değinen Koru, siyasette o kapının hep açık tutulması herkesin en başta da ülkenin yararına olduğunu, iktidarları yanlış yapmaktan engelleyen, kendine çeki-düzen verme ihtiyacı hissettiren, itibar ettiği kalemlerin itirazlarına da yol açan yanlış tercihlerde bulunmaktan onları alıkoyan da her zaman ciddi bir alternatifle karşılaşabileceği beklentisi olduğunu, bu beklentinin kaybolması durumunda ve mevcut muhalefetin de güven vermemesi durumunda ülkede mutsuzluğun hakim olacağını, siyasette umudun tükenmesinin ise ülke için çok zararlı olacağını belirtti.