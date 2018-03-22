Abdullah Gül o isimle görüşü!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partili isimle görüştü. Görüşme sosyal medyadan duyuruldu.

Güncellenme 22 Mart 2018 13:25

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Antalya İl Yardımcısı Avukat Ali Aktaş ile görüştü. Görüşme hakkında değerlendirme yapan Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı ile son günlerde gündemdeki birçok konu hakkında görüştüklerini aktardı.

Aktaş'ın bu teması tartışmaları alevlendirdi

Bir süredir Saadet Partisi'nin 2019'daki seçimlerinde Abdullah Gül'ü aday göstereceği konuşuluyordu. Aktaş’ın bu teması ise bu iddiaları yeniden alevlendirdi.

Sosyal medyadan duyuruldu

Sosyal medya hesabın yapılan görüşmeyi duyuran Aktaş, "Bugün 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile Ayazağa Kasr’ında 1 saate yakın sohbet imkanı buldum. FETÖ Soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım" dedi.

Neler görüşüldü?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yargıdaki hataları konuştuğunu aktaran Aktaş, "Takipsizlik beraat aldıkları halde iade edilmeyenlere vd mağdurlara, dindar sosyolojinin evrildiği süreçten toplumda dindar siyasetçilere yönelik gelişen kötü algıya varana dek pek çok konudaki düşüncelerimi aktardım" ifadelerini kullandı.

Hurafeci dini gelenek eleştirildi

Saadet Partili Aktaş şunları aktardı: "Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte; bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir.''