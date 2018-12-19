Abdullah Gül kanadından açıklama: Kimmiş bu 55 milletvekili?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 55 milletvekili ile parti kuracağı iddialarına en yakınındaki isim cevap verdi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 09:44

Geçen hafta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün farklı partilerden 55 milletvekili ile parti kuracağı iddia edilmişti. Haber kısa sürede hızlı bir şekilde yayılırken, Ankara kulislerini de hareketlendirmişti. Her seçim döneminde gündeme gelen Gül’ün bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ani görüşme bu iddiaları alevlendirmişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, parti kurma iddialarını Gül’ün en yakınındaki isme sordu. Sarıkaya, yaptığı görüşmeyi "Gül'ün partisi" başlıklı köşe yazısında okuyucularına aktardı.

İsim vermeden kaynağının cümlelerini aktaran Sarıya, Gül’ün parti kurma meselesini sorduğunu, soru sorması ile sert bir tepki ile karşılaştığını, görüşmeleri bitene kadar tepkisinin sert bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Kaynağının söylentilere “Yalanın dik alası. Tam bir deli saçması” şeklinde tepki gösterdiğini belirten Sarıkaya, bu kişinin “Bir deli kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor” dediğini aktardı.

Sarıkaya yazısına şöyle devam etti:

Durmadı, “Kimmiş bu 55 milletvekili?” diye devam edip ekledi: “Ne böyle bir kararı var ne bu yönde bir adımı, girişimi, beklentisi… Dedim ya deli saçması ve uydurma bir iddia…”

Neden yalanlama yoluna gidilmediğini sordum, yanıtı ilginçti:

“Yalanlayacağın iddianın da bir ciddiyeti olmalı…”

Son günlerde Anadolu’da birilerinin Abdullah Gül ve Ali Babacan adına parti kurma faaliyeti yaptığı haberlerinin geldiğini ilettim. “Ali Bey'i (Babacan) bilmem, ama Abdullah Bey'in (Gül) böyle bir uğraşı yok. Bundan da eminim…”

Kapatırken de aynı cümleyi tekrarlıyordu:

“Deli saçması, deli saçması…”