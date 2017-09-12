Abdullah Gül: "Halk, darbeler devrini bitirmiştir"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "15 Temmuz'da halkımızın gösterdiği cesaret, fedakarlık, ülkemizde darbeler devrini bitirmiştir." dedi.

Güncellenme 12 Eylül 2017 22:49

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, 15 Temmuz'u da işaret ederek halkın gösterdiği cesaret ve fedakarlıktan ötürü bu ülkede darbeler devrinin bittiğini söyleyen Gül, ''Demokrasimize vurulan darbe, şahsım da dahil olmak üzere yüzbinlerce insana büyük acılar yaşatmıştır.'' ifadelerini kullandı.

İşte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'dan yaptığı o paylaşımlar:

12 Eylül 1980 tarihinde demokrasimize vurulan darbe, şahsım da dahil olmak üzere yüzbinlerce insana büyük acılar yaşatmıştır.

''HALK, DARBELER DEVRİNİ BİTİRMİŞTİR''

15 Temmuz'da halkımızın gösterdiği cesaret, fedakarlık, ülkemizde darbeler devrini bitirmiştir.

İHA