Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Abdullah Gül’ün muhalif partilerin ortak adayı olup olmayacağı konusu tartışırken gazeteci Hacır tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güncellenme 23 Şubat 2018 10:19

Abdullah Gül'ün 2019 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusu hala gündemden düşmedi. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Gazeteci Gürkan Hacır, Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu soruyu kendisine yönelttiğini açıkladı.

Gül, erken seçim beklemiyor

Bir televizyon programında konuya dair açıklama yapan Gürkan Hacır, 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışılırken ilginç bir iddia ortaya attı. Hacır, Abdullah Gül'ü ofisinde ziyaret ettiğini, konuyla ilgili değerlendirmelerini dinlediğini, erken bir seçim beklemediğini, seçimlerin zamanında yapılacağını söylediğini iddia etti.

Ne CHP ile ne de SP ile bir görüşmesi olmamış

Ziyaret sırasında Gül'a bazı sorular sorduğunu da söyleyen Hacır, Gül'ün CHP ile herhangi bir ortak adaylık görüşmesi olmadığını, aynı şekilde Saadet Partisi ile görüşmediğini söylediğini öne sürdü. Hacır konuyla ilgili ise Abdullah Gül’ün toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabileceğini görüşünü öne sürdü.