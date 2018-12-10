Abdullah Gül, CHP ve Saadet lideri ile görüştü mü?

Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile görüştüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 10 Aralık 2018 17:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştüğü iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessizliğini bozdu. Gizli görüşmenin ifşa olmasından sonra açıklama yapan Gül, haberleri doğruladı.

Günlük parti meseleleri konuşulmadı

Gül, CHP lideri ile 11 Kasım'da çalışma ofisinde bir araya geldiklerini, görüşmede çok sayıda ismin de yer aldığını, günlük parti meselelerini konuşmadıklarını belirtti.

İki liderle de görüşmüş

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Gül, gelen talepler üzerine yerli ve yabancı misafirleri konuk ettiğini, bu kapsamda 1 Ekim 2018 günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, 11 Kasım 2018 günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gül'ü ziyaret ettiği belirtildi.

“Dünya meseleleri konuşuldu”

İki liderin Gül’e yaptığı ziyarette Türkiye ve dünya meselelerinin genel hatları ile konuşulduğu belirtilen açıklamada, "Herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi.

Akşener’le de görüştü mü?

Gül’ün Meral Akşener’le de görüşüp görüşmediği merak konusu.