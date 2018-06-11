Abdullah Gül, adaylıktan neden geri çekildi?

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Gül'ün adaylık süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 11:31

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık süreciyle ilgili ilk kez ayrıntılı bir şekilde konuştu. Gül'ün çatı adayı olmak istediğini belirten Karamollaoğlu, bu durumun İyi Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener tarafından engellenince, Gül'ün geri çekildiğini söyledi.

KRT TV'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığının faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Çatı adayı olması durumunda kabul etti

Karamollaoğlu, şu ana kadar hiçbir mevkiye talip olmadığını, kendisine bir sorumluluk yüklendiyse ondan da kaçınmayı doğru bulmadığını, Türkiye'nin içine sürüklendiği durumda bir faydası olacağını düşündüğünü, Gül'ün aday olarak denenmesini istediğini, şu anda AK Parti'den kopan kesimi ve ondan daha fazlasını Gül'ün konsolide eder düşündüğünü, kendisinin Gül'e teklif götürdüğünü, o da çatı adayı olması durumunda bunu kabul edeceğini söylediğini, bu gerçekleşmeyince de geri çekildiğini söyledi.

Yüz bin imza ile aday olacaktı

"Bizim adayımız olsun ama bir ittifak olsun etrafında istedik" diyen Karamollaoğlu, kendilerinin Gül'ü aday yapamayacağını ama aday gösterebileceğini ve bunun için de yüz bin imzanın gerekli olduğunu ifade etti.

Ne yaşanmıştı?

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının kararlaştırılmasından sonra, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini deklare etmişti. Bunun üzerine seçime hazırlıksız yakalanan muyhalefet partileri aday arayışına girdi. Başından beri adaylığını açıklana Akşener hariç diğer partilerin adayları belli değildi. Tam bu zaman diliminde muhalefetin Gül'ü çatı adayı olara göstereceği iddia edilmişti. Bu süre zafında Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu üçgeninde yoğun görüşme trafiği yaşandı.Gül tüm muhalefetin desteğini alamayacağı için de adaylıktan geri çekilmişti.