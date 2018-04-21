Abdullah Gül aday olursa yüzde kaç oy alır?

ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi Uslu, Abdullah Gül'ün muhalefetin kuracağı ittifakın adayı olmak istediğini bu durumda yüzde 48,5 oranında oy alacağını söyledi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 23:10

Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağının açıklanmasının ardından gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çevrildi. Geri sayım devam ederken ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu, Gül için "Muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşünüyorum" dedi. Peki böyle bir durumda Gül'ün oy oranı yüzde kaç olur?

Seçim tarihinin açıklanmasından sonra herkesin merak ettiği konulardan biri de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkıp çıkmayacağı oldu. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı'nın adayı belliyken muhalefet kanadından henüz bir açıklama yapılmadı. Şu an muhalefette sadece İYİ Parti Gene Başkanı Meral Akşener adaylığını açıkladı.

Bu kapsamda gözler CHP ve yakın bir tarihte Gül ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrildi. Karamollaoğlu'nun, Gül'den sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geleceği öğrenildi.

ANAR Araştırma Şirketi'nin sahibi İbrahim Uslu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yüzde 48,5'e yakın oy toplayacağını, Gül'ün bir partinin adayı olmak istemediğini, muhalefetin ortak adayı olması durumunda adaylığa sıcak bakacağını düşündüğünü söyledi.