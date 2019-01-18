Abdullah Gül, "5. ayın 5'inde 55 vekille" parti kuracak!

Abdullah Gül'ün 5 Mayıs'ta 55 milletvekili ile parti kuracağı ve Anadolu turuna çıkacağı iddia edildi.

Güncellenme 18 Ocak 2019 10:14

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bomba iddialarda bulundu. Köşesinde "5. ayın 5'inde 55 vekille" başlıklı bir yazı kaleme alan Dilipak, Gül’ün 55 milletvekili ile parti kuracağı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Dilipak iddiasını daha da ileriye taşıyarak Gül’ün bu partiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınları ile kuracağını belirtti.

“Ağır ağabey” rolü ile yeniden aktif siyasete girecek

Gül’ün “ağır ağabey” rolü ile yeniden siyaset sahnesine çıkacağını ileri süren Dilipak, Ocak ayı itibarıyla yeni bir iddianın gündeme geldiğini, bunun yeni bir haber olduğunu, daha önce yalanlanan iddianın sıcaklığını da koruduğunu, bu gelişmelerin bu iddianın gerçek olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

5 Mayıs 2019'da 55 milletvekiliyle parti kuracak

Gül, 5 Mayıs 2019'da 55 milletvekiliyle yeni bir parti kurulabileceğini iddia eden Dilipak haberi, gündemi sarsan haber olarak verirken, “MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak” ifadelerini kullandı.

Erhan Usta da Gül’e destek verecek iddiası

Dilipak bu haberi de, “İyi Parti'nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Abdullah Gül'ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü" okurlarına aktardı.

Anadolu turuna çıkacak

Kapalı kapılar ardında konuşulanları köşesine taşıyan Dilipak, Gül’ün seçim sonuçları ve toplumda ekonomiden ötürü duyulan rahatsızlık nedeni ile Anadolu turuna çıkacağını, eski yol arkadaşlarını da yanına alıp dert dinleyeceklerini, çözüm taleplerini toplayacaklarını, işlerin neden ve nasıl bu hale geldiğini anlatacağını, geçmişte yaşanan yanlışların nasıl olduğunu, niye bazı sorunların çözülemediğini anlatacaklarını aktardı.

AK Parti içinde ayrı gruplar var iddiası

“Bu iddialar yalanlansa da, birileri ısrarlı” ifadelerini kullanan Dilipak, “Kapalı kapılar arkasında bu iddialar dillendirilmeye devam ediyor. AK Parti içinde birkaç gruptan söz ediliyor” dedi.