Abdullah Avcı'dan yabancı yatırımcı açıklaması

Abdullah Avcı, yabancı yatırımcıyla birlikte ligin de oyuncunun da kalitesinin artacağını söyledi.

Güncellenme 12 Ocak 2019 15:24

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı olmadığını, sermaye ve yabancı yatırımcıyla birlikte ligin de oyuncunun da kalitesinin artacağını belirtti.

Yabancı sermaye ligin Avrupa’da tanınırlığını yükselir

Türkiye’de birçok kulübün borç batağında olmasına dair açıklama yapan Avcı, kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı olmadığını, kulübünün de bir şirket, sahibi ve ortakları olduğunu, dünyaya da bakıldığında çok önemli liglerde önemli takımların sahiplerinin ve yabancı sermayeleri olduğunu, buna karşı olmadığını, gittiği noktanın bu şekilde göründüğünü, kulüplerin sahipleri olmasını umduğunu, başka sermayelerin bu işin içine girerek oyunun ve oyuncunun kalitesini, ligin de Avrupa’da tanınırlığını yükselteceğini söyledi.

Abdullah Avcı, “Tabii uluslararası seviye için biraz mesafe kat edilmesi ve hemen beklenmemesi gereken bir süreç var. Tarihimizde çok az başarıya sahip bir ülkeyiz. Burada sermaye ya da yabancı yatırımla ilgisi yok, kendi içinde yapacağın yatırımla zamanı biraz daha daraltabiliriz" ifadelerini kullandı.