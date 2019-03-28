Abdullah Avcı'dan "Neustadter" hamlesi!

Abdullah Avcı'nın Neustadter'i takımda görmek istediği ve bunun için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Mart 2019 10:54

Fenerbahçe’de sözleşmesi bitecek oyuncuların gidecekleri yeni takımları netleşmeye başladı. Martin Skrtel, sezon sonunda İtalya’nın Parma kulübüne gideceği ortaya çıkarken, Şener Özbayraklı kıta değiştirip, Galatasaray'da forma giyeceği belirtildi. Şener gibi kıta değiştirecek bir diğer isim ise Roman Neustadter olacak.

Avcı, Neustadter'i istiyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk ipini göğüslemesine kesin gözüyle bakılan Başakşehir, sarı lacivertlilerin 31 yaşındaki Rus yıldızına talip. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında da bu oyuncuyu Fenerbahçe'den istediği ancak Serdar Aziz transferi son anda gerçekleştiği için yönetimin Rus yıldızı vermediği öğrenildi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın topu oyuna sokan stoper düşüncesine uyduğu için Neustadter'i istediği belirtildi.

Askerlerden Fenerbahçe’ye ziyaret

Fenerbahçe'nin dünkü çalışmasına 15. Füze Üs Komutanlığı'nda görevli subay, er ve erbaşlar ziyaret gerçekleştirdi. Ersun Yanal'a plaket takdim eden ziyaretçiler takım otobüsü ile birliklerine götürüldü.