Abdülhamid Han, Atatürk'e dua etti mi?

Abdülhamid Han'ın Atatürk için "Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun. Muvaffakiyeti için dua ettim" dediği ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Ekim 2018 17:44

Yılmaz Özdil, Abdülhamid Han'ın hatıra defterinde, Atatürk hakkında, "Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun. Muvaffakiyeti için dua ettim" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

Düşman tasını tarağını toplayıp gitti”

"Çanakkale Zaferi'nin ardından Abdülhamid kendi hatıra defterine şunları yazıyor” diyerek hatıra defterinde yer alan ifadeleri paylaşan Özdil, “Düşman tasını tarağını toplayıp askerlerinin yarısını denize, yarısını gemilerine dökerek çekip gitti” dedi.

Özdil, hatıra defterinde şunların yer aldığını aktardı:

“Bu büyük zaferi Mustafa Kemal adında bir Meralay kazanmış. Allah devletine hizmet edenlerden razı olsun. Oğlum Abid Efendi, bu Mustafa Kemal Efendi'yle tanıştığını söyledi. Beylerbeyi'nde görevli Yüzbaşı Salih Bozok'un arkadaşıymış. Ara sıra arkadaşına yemeğe geliyormuş. Abid Efendi ile bu münasebetle dost olmuşlar hatta Mustafa Kemal kendisine 2 ceylan yavrusu hediye etmiş. Bundan çok memnun oldum. Devlete yüzünü ağartmış bir Paşa'nın oğlum Abid Efendi'ye yakınlık göstermesi bir şahsiyeti olduğunu anlatıyor.”

“Muvaffakıyeti için dua ettim”

Özdil, “Yani adam diyor ki; Ben padişahlıktan düşmüşüm, ama adamın bize gösterdiği saygıya bak, insani ilişki saygısına bak. Çanakkale'de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu ve donanmasını durdurdu muvaffakıyeti için dua ettim” dedi.