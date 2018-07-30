ABD'nin tehditlerinin perde arkasında ne var?

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence'in Türkiye'ye karşı yaptığı tehditkar açıklamaların detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 09:46

Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson krizi her geçen gün daha da gergin hale geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Türkiye’ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız” açıklaması ve ardına Mike Pence’in “Ya rahip Brunson’u bırakın ya da sonuçlarına hazır olun” şeklindeki tehdit dolu açıklaması sonrasında iki ülke arasındaki gerginlik zirve yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet, bu krizle ilgili ilginç bilgiler paylaştı. Konuyla ilgili detaylı bilgi araştırması yapan Acet, "Krizi ABD Başkan Yardımcısı’nın karısı mı çıkardı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İddiaya göre, Mike Pence’in karısı Karen Pence ile rahip Andrew Brunson’un karısı Norine Lyn Brunson çok yakın iki arkadaşmış. Sık sık ikili görüşmeler yapıyorlarmış.

Bu ikilinin son günlerdeki gündeminin de doğal olarak Rahip Brunson olduğunu aktaran Acet, bu bilgi kulağına geldikten sonra, kafasında bir senaryo oluştuğunu söyledi.

Acet yazısının devamında şunları aktardı:

Bayan Brunson, Bayan Pence’i kocasının serbest kalması konusunda düzenli bir şekilde baskıladı. Bayan Pence de aynı şeyi kendi kocasına yaptı.

‘Evden’ düzenli bir şekilde baskı yiyen Pence de “Aile birliğim tehlike altında” diyerek Trump’a koştu. Trump da Pence’in aile huzuru bozulmasın diye o twiti atıverdi."