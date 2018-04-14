ABD'nin Suriye'yi vurmasına Türkiye'den ilk yorum!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye vurmasını değerlendirdi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 10:41

ABD'nin Suriye vurması sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Sorumluları hesap vermeli

Kalın, kimyasal silahların kullanılmasının uluslararası hukukun ihlali ve bir insanlık suçu olduğunu, 7 Nisan günü Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılmasının düşünülemez olduğunu, bu menfur saldırının sorumlularının hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

Birlik olma çağrısı

Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağıran Kalın, "Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır" dedi.

Amaç savaşı sonlandırmak olmalıdır

Kalın, amacın Suriye'deki savaşın sonlandırılması olduğunu, Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi gerektiğini, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanması gerektiğini, bu çerçevede uluslararası toplumun, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ettiklerini söyledi.