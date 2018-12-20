ABD'nin Suriye'den çekilme kararına Putin ne dedi?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'la DEAŞ konusunda görüş birliği içinde olduğunu ama Suriye'den çekilme emaresi göremediğini söyledi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 14:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la DEAŞ konusunda aynı fikirde olduğunu, DEAŞ’ın yenildiğini söyledi. Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz” açıklaması hatırlatılması üzerine Putin, "Henüz bir çekilme emaresi yok" dedi.

“Trump’la aynı fikirdeyim”

ABD’nin 60 ila 100 gün içinde Suriye’den çekileceğine dair haberleri değerlendiren Putin, DEAŞ’ın Suriye’de yenildiği konusunda Trump’la aynı fikirde olduğunu, DEAŞ’lı teröristlerin yeninden güçlenme riskinin hala korunduğunu, henüz bir geri çekilme belirtisi görülmediğini söyledi.

“Çekilme emaresi yok”

Putin, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının meşru olmadığını, şu anlık çekildiklerine dair bir emare olmadığını, ABD’nin hala daha önceki yıllarda çekileceğini söylediği Afganistan’da olduğunu belirtti.