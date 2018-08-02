ABD'nin skandal kararında "Magnitsky" ayrıntısı

ABD, uluslararası karşılığı olmayan Magnitsky Yasası ile Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışıyor.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 09:12

ABD’nin, uluslararası karşılığı olmayan Magnitsky Yasası ile Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalıştığı ortaya çıktı. Evanjelik rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmasıyla ilgili sert açıklamalar sürerken, "tespit paketleri" adlı yaptırım listesinin hazırlanması, ABD'nin bir NATO müttefikine karşı daha önce görülmemiş cezalar uygulamaya ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

Bu kapsamda Türkiye, NATO ülkeleri ve AB üyeleri ile diplomatik görüşmelerini önümüzdeki 48 saat içinde başlatacak.

Putin’e yapılanlarla aynı

Habertürk’ün haberine göre bahsi geçen yaptırımların, Rus hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın yöneticilere yönelik hazırlanan yaptırımları model aldığını söyledi. Tespit paketlerinde belirlenen kişiler ve kurumların Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor.

Magnitsky Yasası nedir?

Yaptırımlar, 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında hazırlanıyor. Bu yasa, ABD hükümetinin dünyanın herhangi bir yerinde yolsuzluk veya insan hakları ihlallerine karışan kişi, şirket ve diğer kurumları hedef almasına imkan veriyor. Yasa kapsamındaki yaptırımlar, ABD'deki varlıklara el konulmasına, seyahat yasakları konulmasına ve Amerikan kurumlarıyla iş yapmaya yasak getirilmesine olanak sağlıyor.

Brunson’a karşı Atilla

ABD’li kaynaklar, Brunson’a karşı ABD’de tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın takasının teklif edildiği ancak bu iddianın henüz ABD'li yetkililerin resmi olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.