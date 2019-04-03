ABD'nin "seçim sonuçları" açıklamasına Ankara'dan tepki!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarının kabul edilmesi şeklindeki değerlendirmesine Ankara'dan tepki geldi.

Güncellenme 03 Nisan 2019 10:11

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarının kabul edilmesi şeklindeki değerlendirmesine, Ankara'dan "antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar" şeklinde tepki geldi.

Türkiye’deki yerel seçimler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AK Parti'nin yaptığı itirazlar üzerinden Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında gündeme gelmiş, bakanlık sözcüsü Robert Palladino, Türkiye'deki yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesinde, “Özgür ve adil seçim demokrasinin önemli parçası. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil” diye konuşmuştu.

Türkiye'den tepki: Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar

Bu açıklamayı takiben Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada "Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez" ifadelerine yer verdi.

Aksoy açıklamasında, "Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. 31 Mart yerel seçimleri de demokratik ve şeffaf bir ortamda barış ve huzur içinde gerçekleşmiştir. Seçmen iradesinin tam olarak sandık sonuçlarına yansıması esastır ve bu çerçevede gösterilen hukuki ve demokratik mücadeleye herkes saygı göstermelidir" diye yazdı.

ABD seçim sonuçlarının tanınmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino “Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Bu bağlamda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz” diye konuşmuştu.