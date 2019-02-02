ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine Rusya'dan misilleme!

Rusya Devlet Başkanı Putin; ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine karşılık kendilerinin de anlaşmayı askıya aldığını söyledi.

Güncellenme 02 Şubat 2019 13:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin ‘Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesini sert bir dille eleştirerek, cevaplarının simetrik olacağını, ABD’nin anlaşmayı askıya aldığını duyurduğunu, bu durumda kendilerinin de anlaşmayı askıya aldığını söyledi.

Putin, savunma ve dışişleri bakanı ile bir araya geldi

ABD’nin INF anlaşmasından çekildiğini duyurmasından sonra Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla bir araya geldi.

Rusya’da anlaşmayı askıya aldı

Yapılan görüşmede, ABD’nin INF anlaşmasından çekildiğini, kendi yanıtlarının simetrik olacağını, bu durumda Rusya’nın da anlaşmayı askıya aldığını, çeşitli AR-GE ve dizayn çalışmaları yürüttüklerini açıkladıklarını, kendilerinin de aynısını yapacağını belirtti.

“Fazla müzakere girişimi yapılmasına gerek yok”

Putin, ABD'nin çeşitli bahanelerle Rusya'nın silahsızlanma konusundaki önerilerini reddettiğini savunarak, "ABD, Avrupa'ya konuşlandırdığı füzelerle anlaşmayı doğrudan ihlal etti. Bu konuya ilişkin ABD ile daha fazla müzakere girişimi yapılmasına gerek yok” dedi.

“Silahlanma yarışına girilmemesi gerekiyor”

Rusya'nın aynı zamanda pahalı bir silahlanma yarışına girmemesi gerektiğini belirten Putin, "Savunma Bakanlığı ile orta menzilli süpersonik füze üretimine başlanması gerektiği konusunda anlaştık. Ayrıca uzaydaki silahlanma tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlanacak" ifadelerini kullandı.