ABD'nin kararı Venezuela'yı felakete sürükledi

ABD Başkanı Trump'ın Maduro'nun yerine ülkenin muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıması Venezuela'da iç savaş çıkardı.

Güncellenme 24 Ocak 2019 11:40

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımadığını ve onun yerine muhalif lider Juan Guadio'yu geçici başkan olarak tanıdığını duyurmuştu.

Maduro, ABD diplomatlarını ülkeden gönderiyor

ABD’nin ülkenin seçilmiş hükümetine darbe yaptığını ileri süren Maduro, ABD ile ilişkileri tamamen kestiğini, ülkesindeki Amerikalı diplomatlara da ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini açıkladı.

Muhalefet lideri geçici devlet başkanı oldu

Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak muhalif lider Juan Guadio'yu tanıdığını açıklayan Trump, Venezuela vatandaşlarının, gayri meşru Maduro rejiminin elinde çok uzun süre acı çektiğini, bugün Venezula Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela’nın geçici başkanı olarak resmen tanıdığını söyledi.

Maduro’yu tanımayan ülkeler?

ABD’nin bu hamlesi sonrası başta Kanada olmak üzere Peru, Arjantin, Kolombiya, Brazilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Maduro’yu kimler destekliyor?

Maduro’ya ise Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek açıklaması geldi.