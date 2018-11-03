ABD'nin İran yaptırımları Türkiye'yi etkileyecek mi?

Bakan Pekcan, ABD'nin enerji konusunda Türkiye'yi muaf tutmasını beklediklerini söyledi.

Güncellenme 03 Kasım 2018 12:25

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Bakan Pekcan, geçen yıl Türkiye'nin İran ile ticaret hacminin 10,6 milyar dolar olduğunu, bu yılın 9 ayında 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, bu rakamların geçen dönemde İran'a uygulanan ambargolardan sektörlerin de etkilendiğini gösterdiğini belirtti.

“Ticaretimizi sürdürmek zorundayız”

Pekcan, bunun Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ile alakalı bölgesel bir sorun olduğunu dile getirerek, "Biz bu coğrafyadayız, Suriye, Irak, İran bizim komşularımız. Biz bu gerçekle yaşamak, ticaretimizi sürdürmek zorundayız” dedi.

"ABD'nin enerji konusunda Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz”

Uluslararası platformda Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Türkiye'yi bağladığına işaret ederek, "ABD'nin enerji konusunda Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Bizim İran ile zaten bir enerji anlaşmamız var, almasak da ödeyeceğimiz, vazgeçemeyeceğimiz bir durumdayız. Bizim doğalgaz rezervimiz de olmadığına göre, kışın da halkımızı koruyup kollamak durumdayız. Ama ilk gelen haberler Türkiye'nin muaf 8 ülkeden birisi olacağı yönünde. Biz böyle olmasını bekliyoruz. Pazartesi hep beraber öğreneceğiz" diye konuştu.

Pekcan, ABD'nin yaptırım kararının kapsamının pazartesi günü net olarak görüleceğini sözlerine ekledi.