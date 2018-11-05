ABD'nin İran ambargosunda ikinci dönem başladı!

ABD'nin İran yaptırımlarının ikincisi bu sabah itibarıyla resmen başladı. Türkiye bu yaptırımlardan muaf tutuldu.

Güncellenme 05 Kasım 2018 09:15

ABD yönetimi, nükleer anlaşma kapsamında 2015’te kaldırdığı İran yaptırımlarının; enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü uygulamaya bugünden itibaren başladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeni ile kademeli olarak getirilen yaptırımlar 08.01 itibarıyla başlatıldı. Türkiye ise bu yaptırımlardan muaf tutuldu.

İran’ın ihracat yapmasını engelleyecek

Yaptırımların, İran Ulusal Petrol Şirketi’ni ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacağı belirtilirken, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan İran ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefliyor. ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasının da önüne geçecek yaptırım kararları aldı.

SWIFT sistemleri kapalı olacak

Öte yandan, bankaların SWIFT sisteminin ambargo kapsamında giren tüm İranlı kurum ve kuruluşlarına kapatılmaması durumunda ABD’nin yaptırımlarına maruz kalacağı açıklandı.

Hani kurumlar ambargo kapsamında?

Bu sabah itibari ile hayat geçen yaptırım paketi çerçevesinde, ülkedeki liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi, İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listesine eklendi.

Hangi ülkeler muaf tutuldu?

Cuma günü açıklama yapan ABD yönetimi, İran’dan petrol ithalatını düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye ilgili yaptırımlardan geçici muafiyet tanınacağını duyurmuştu. Ülke isimlerinin ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından resmen bugün açıklanacağı bildirilmişti.

Trump yönetimi, ilk kararı 7 Ağustos’ta aldı

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın 2015’te İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs’ta çekilmişti. Bu karar sonrası ABD yönetimi, İran’a yönelik ambargo paketini 7 Ağustos’ta yürürlüğe koymuştu.