ABD'nin Irak'ı işgali "Saddam'ın Torunu" kitabında anlatıldı

Saddam Hüseyin'in torunu Harir Hüseyin Kamil, ABD askerlerinin Irak'ı işgalini ve dedesini konu alan bir kitap yazdı.

Güncellenme 15 Şubat 2019 10:37

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu Harir Hüseyin Kamil, "Saddam'ın Torunu" adlı bir kitap yazdı. Kitabı hakkında konuşan Kamil, Irak vatandaşı olduğunu, Saddam Hüseyin’in kızı Rağad’ın çocuğu olduğunu söyledi.

ABD güçleri ülkeye girince aile fertleri ülkeyi terk etmiş

Ürdün’de okuduğunu belirten Kamil, ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali sonrası ailesi ile birlikte ülkeyi terk etme sürecini anlattı. Kamil, ABD güçlerinin Irak’a girdiği zaman tüm aile fertlerinin çocukları ile birlikte ülkeyi terk ettiğini anlattı.

Musul’da oldukları ortaya çıkınca kaçmışlar

Torun Kamil, ülkeyi terk ettikleri gecenin çok soğuk ve aşırı karanlık olduğunu, Saddam’ın kızlarının Rağad’ın ve Rana'nın çocuklarıyla Musul'da olduğu haberleri basına sızdırılınca ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Maaş bağlanmış, ev verilmiş

Çocukları ve kadınlar can güvenliğinin olmamasından dolayı ülkeyi Irak-Suriye sınırından yürüyerek terk ettiklerini aktaran Kamil, bunun kendileri için büyük bir risk olduğunu, Suriye güçlerinin geçişte kendilerini görme durumunda rast gele ateş açma yetkisi olduğunu, Suriye'de sayılı günler geçirdiklerini, Irak pasaportu taşımadıklarını, daha sonra Ürdün tarafında konuk edildiklerini, Irak pasaportuna sahip olamadıkları için Arap pasaportu verildiğini, aylık maaş ve ev de verildiğini, kendisi gibi evlenen ya da eğitim için yurt dışına giden torunlar hariç bu durumun hala devam ettiğini söyledi.

Ölüm tehditleri alıyorlar

Kamil, Saddam ailesinin fertlerinin, özellikle annesi, kendisi ve bazı kardeşlerinin bazı kesimlerden ölüm tehdidi aldığını belirtti.

İngiltere’den de davet almışlar

Ülkelerini terkettikten sonra İngiltere’den konuk edilme teklifi aldıklarını belirten Kamil, "Ancak bu teklif diğer ülkeler gibi orada hiçbir siyasi faaliyet yapmama karşısında yapıldı” açıklamasını yaptı.

Kitap hakkında

"Saddam'ın Torunu" kitabında, Saddam Hüseyin’in, ailenin kadınlarının ve torunların dedesi ile olan ilişkisini anlatıyor. Kitapta ABD işgalinin ilk dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Kamil, son bölümde Saddam’ın nasıl idam edildiğine yer verdi.