ABD'nin iki numarası yine tehdit etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda yaptırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 10:33

Türkiye dün akşam ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararı ile sarsıldı. Bu yaptırımın gerekçesi ise Türkiye’de iki yıldır FETÖ’den tutuklu bulunan ve geçen hafta cezası ev hapsine dönüştürülen ABD'li Papaz Brunson’un serbest bırakılmamasıydı.

Pence’den açıklama

Bu küstah karar sonrası daha önce de Türkiye’ye tehditler savuran ABD’nin iki numarası Trump’ın yardımcısı Mike Pence’den bir açıklama daha geldi.

Yine tehdit etti

Brunson’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tutuklatıldığını iddia eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümeti rahip Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.

Pence, ateşe körükle gitti

Pence, Rahip Brunson’a verilen ev hapsi kararından sonra yaptığı küstah açıklamalarla gündeme gelmişti. ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin azaldığı anlarda Brunson krizinin patlak vermesi ve Pence’nin papazın serbest kalana kadar bu yaptırımların devam edeceğini açıklaması krizi daha da büyüttü.