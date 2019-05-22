ABD'nin Huawei'ye neden savaş açtığı ortaya çıktı!

ABD yönetiminin, Huawei'ye açtığı teknolojik savaşın perde arkası deşifre oldu. Buna göre ABD, Çinli markanın casusluk yaptığını düşünüyor.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 12:11

ABD’lli dünyaca ünlü teknoloji markası Google, dev Çinli teknoloji markası Huawei telefonlara Android desteğini kesti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, “Ulusal Acil Durum” ilan ederek ulusal güvenliği tehlikeye sokan şirketlerin ürünlerinin kullanımına yasak getirdiğini duyurmuştu. Bu karar, Huawei’nin yükselişini durdurmak için atılan bir adım olarak görülmüştü. Peki bu teknolojik savaşın asıl sebebi ne?

Huawei’ye casusluk suçlaması

ABD, Çin'in Huawei teknolojisini casusluk için kullandığını düşünüyor. Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda da baskı yapıyor.

Google, Android desteğini kesti

Google, Huawei telefonlara Android desteğini kesti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin merkezli Huawei'nin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden eylemleri sebebiyle ABD şirketlerinin Huawei'yle çalışmasını yasaklamasının ardından Google, bazı Android işletim sistemleri güncellemelerinin Huawei akıllı telefonlarında yasaklanacağını duyurdu.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD'nin kararına uyuyor ve olası sonuçları değerlendiriyoruz" denilirken, halihazırda Huawei cihazları kullanan müşterilerin "Google Play ve Google Play Protect" uygulamalarını şimdilik kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

Huawei’den kritik açıklama

Huawei ise resti çekerek, Google'nin erişim kısıtlama kararı sonrası açıklama yaparak kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı.