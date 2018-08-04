ABD'nin hedefinde "Yeni Türkiye" ve Erdoğan var!

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin iki Türk bakana verdiği cezanın asıl nedeninin hedefinde Başkan Erdoğan olduğunu yazdı.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 10:08

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki yeni ve bağımsız Türkiye’nin kendi kararlarını vermesini hazmedemediğini yazdı.

Asıl hedef Başkan Erdoğan

Rahip Brunson bahanesi ile iki Türk bakan hakkında yaptırım kararı alan ABD’nin bu adımı gerilimi zirveye taşıdı. Habertürk yazarı Turgut ise adıl hedefin Başkan Erdoğan olduğunu yazdı.

Yeni Türkiye'ye alışamadılar

Turgut, Washington’un derin mekanizmalarını uzun süredir takip eden deneyimli bir gazeteci olduğunu, ABD’nin Başkan Erdoğan’ın önderliğindeki yeni Türkiye’nin bağımsız kararlar vermesini ve bunları kararlılıkla uygulamasını bir türlü kabul edemediğini ifade etti.

Erdoğan doğru bildiği yolda yürüdü

Turgut, Türkiye’nin Başkan Erdoğan yönetiminde, bağımsız kararlarıyla ABD’nin global çıkarlarına ters düşse bile doğru bildiği yolda yürümeye devam ettiğini belirtti.

ABD bocaladı

ABD’nin AK Parti’nin iktidara gelmeden önceki döneminde Türkiye yönetimine ‘Our boys’ (Bizim çocuklar) mantığıyla bakmaya alıştığını yazan Turgut, Başkan Erdoğan’ın kurduğu bu yeni Türkiye’ye bir türlü alışamadıklarını, bocalamaya başladıklarını, hala da bocaladıklarını ileri sürdü.

ABD, hesap sorma havasında

Turgut, bu yüzden yönetimin hemen hemen tüm birimlerinde Türkiye’den ve lideri Başkan Erdoğan'dan bunun hesabını sorma havası olduğunu belirtti.

Bugün bazı yaptırımlardan bahsedildiğini hatırlatan Turgut, bunların yeni, bugüne tepki olarak hazırlanmış şeyler olmadığını, bunları daha Hakan Atilla burada yargılanırken bildiğini, bildiklerini o günlerde yazdığını, bunların bazılarının hazırlığı bir buçuk yıldır sürdüğünü yazdı.

Turgut şu ifadeleri kullandı:

Yani burada kendilerine göre Türkiye’yi ‘hizaya sokmak’ için birşeyler yapılmasını savunan bir klik var. Bunlar uzun zamandır hazırlanıyordu. Brunson davası onlara arayıp bulamayacakları bir fırsat verdi. Brunson’a sahip çıkmak bunlara hem iç politikada avantaj sağladı, hem de uzun zamandır hazırlandıkları yeni Türkiye ile hesaplaşmaya da giriştiler."