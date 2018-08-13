Fatih Altaylı, ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik gerginliğin, "ekonomik değil siyasi” olduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 10:15

Fatih Altaylı, ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik gerginliği köşesine taşıdı. ABD’nin hedefinin ekonomik değil, siyasi olduğunu iddia eden Altaylı, ABD’nin Neocon lobisinin istekleri doğrultusunda FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu ileri sürdü.

“Arkasında başka bir plan var”

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması için "Türkiye’de kalan son birkaç dostlarını da kaybetmek veya ses çıkaramaz duruma getirmek oldu" diyen Altaylı, "Bir anda bütün krizin sorumluluğu üstlendiler ve ilişkileri tamir edilemeyecek biçimde hırpaladılar. Ben bunun arkasında başka bir plan olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

“Türkiye’deki ekonomik çalkantı bitmez”

Altaylı, “Bakın ben size baştan söyleyeyim, Türkiye Rahip Brunson’ı yarın iade etse, Brunson’ı iade etmekle yetinmeyip, Hazreti İsa’yı mezarından çıkarıp diriltip ABD’ye papazla birlikte yollasa Türkiye’deki ekonomik çalkantı bitmez. Çünkü Türkiye’deki sıkıntıda Rahip’in rolü “Tali” ya da “Minimal” dedi.

Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bir anda bütün krizin sorumluluğu üstlendiler ve ilişkileri tamir edilemeyecek biçimde hırpaladılar. Ben bunun arkasında başka bir plan olduğuna inanıyorum. Bu denli “Bile bile lades”in arkasında ancak şu olabilir:

“ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi”

“ABD’de bir süredir yükselen ‘Türkiye’yi NATO’dan atalım, Türkiye ile müttefiklik ilişkimizi sona erdirelim’ Neocon lobinin isteklerini yerine getirmek” Yani aslında ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi.

“FETÖ-Neocon işbirliği”

Ancak bu siyasi hedefe ulaşmak için Türkiye’nin zaten var olan ekonomik durumundaki kötü gidişi derinleştirmek ve zaten kaçınılmaz olan gelişmelerin tüm sorumluluğunu ABD’nin üzerine alarak ilişkileri bozmaktan öte “yıkmak.” Bu tam bir “FETÖ-Neocon işbirliği” görüntüsü veriyor. Yoksa hiçbir ABD Başkanı ve çevresi böyle bir hata yapmaz. Bu çok açık bir plan ve görüldüğü kadarı ile iyi işleyen bir plan.