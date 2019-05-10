ABD'nin "gümrük darbesine" Çin'den cevap geldi!

ABD'nin gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını duyurması sonrası Çin'den açıklama yapıldı.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 15:12

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin ülkesinin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasına dair gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.

“Derin üzüntü duyuyoruz”

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin söz konusu gümrük tarifesinin yürürlüğe girdiği anımsatılarak, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız” denildi.

“Sorunlar müzakere ile çözülmeli”

Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin 11.’sinin devam ettiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin de orta yolu bulması, iş birliği içinde olması ve sorunları bu yolla çözmesini temennisinde bulunuldu.

“İki ülke arasında 11 müzakere yapıldı”

Öte yandan ABD’nin geçen hafta duyurduğu ve tarifelerin yüzde 25’e çıkarılmasına yönelik karar bugün resmen yürürlüğe girdi. İki ülke arasında bir seneyi geride bırakan ticari savaş ve bu kapsamda yapılan müzakerelerin sayısı 11’e ulaştı.

Çin Başbakan Yardımcısı, ABD’ye gitti

Washington-Pekin hattı arasında mekik dokuyan iki ülkenin üst düzey diplomatlarının görüşmeleri sonucunda ticaret müzakerelerinden kayda değer bir sonuç alınamazken, son müzakere için Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı başkanlığındaki heyet dün ABD'nin Washington kentine ulaştı.

"Tarifeler sadece iki ülkeye değil, herkese zarar verir"

Liu, ABD'de yaptığı açıklamada, ülkesinden samimiyetle geldiğini belirterek, "Tarifeler sadece iki ülkeye değil, herkese zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.