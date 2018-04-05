ABD'nin geri çekilme açıklamasına Türkiye'den ilk tepki!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutması gerektiğini ve geri çekilme açıklamalarının sahaya da yansıdığını görmek istediklerini söyledi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 10:53

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ bir televizyon kanalında gündeme dair açıklama yaptı.

Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak

Suriye'de sadece askeri yöntemlerle çözüm ortaya koymanın imkanı olmadığını belirten Bozdağ, Cenevre sürecinin kilitlendiğini, bu görüşmelerin Cenevre sürecine de yeni bir ivme katacağını, Türkiye'nin de Rusya'nın da İran'ın da yol haritasını ortaya koyduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağını, Suriye'yi bölme hayali görenlere karşı çok net bir duruş ortaya koyulduğunu, bu hesabı yapanların sadece terör örgütleri olmadığını, Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine izin verilmeyeceğini, bölünmesine rıza gösterilmeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin bu konudaki duruşu net

Bozdağ, terör örgütü PYD/YPG'nin amacının burada bir terör koridoru oluşturmak olduğunu daha sonra bunu terör devletine döndürmek olduğunu, burada tam da bu örgütlerin istediği gibi bir yapılanmanın peşinde olduğunu gördüklerini, YPG/PYD terör örgütlerinin Tel Rıfat'tan temizleneceğini, orada sona doğru yaklaşıldığını, yakında Tel Rıfat'ta istedikleri neticeyi elde edeceklerini, sonrasının ise Münbiç olduğunu, Münbiç'te ABD'li yetkililer sözlerin gereğini yerine getirmezse Türkiye'nin duruşunun net olduğunu vurguladı.

Terör örgütleri temizlenmelidir

Irak merkezi yönetiminin gerekli adımları atacaklarını söylediğini, Irak ordusu oralara girdiğini, Türkiye'nin arazideki hareketliliği takip ettiğini, terör örgütünün üniforma değiştirerek bölgede varlığını devam ettirmesine karşı olunduğunu, Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istediklerini, yapılmaması durumunda Türkiye'nin buraları temizleyecek güce sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin kafası karışık

Bozdağ, Trump'ın sözcülerinin ayrı açıklama yaptığını, Pentagon'dan ayrı açıklama geldiğini, ABD'nin kafa karışıklığı nedeni ile adım atmakta zorlandığını, ABD'nin bu konuda Türkiye'ye pek çok söz verdiğini ama hiç birisini tutmadığını, Suriye'den çekilme kararının dikkate alındığını ama sahadaki yansımasının da görülmek istendiğini, Suudi Arabistan parasını verirse kalırız sözlerinin ortada başka bir hesabın olduğunu gösterdiğini, ABD'nin hesabının ne olursa olsun Türkiye'ye verdiği sözleri tutması gerektiğini, Türkiye'nin bundan sonra arazide atılacak adımlara baktığını söyledi.