ABD'nin desteklediği YPG, Suriye'de parti kurdu!

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı sonrası iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Geleceği adlı parti ile faaliyet göstereceği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Mart 2018 16:12

Terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgelerde, ABD'nin girişimiyle, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği partisi adı altında yeninden dirilme çabaları gösteriyor.

ABD’nin desteği ile kuruldu

YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke'de ABD tarafından bir kongre düzenledi. Kongrede, Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir partinin kurulacağı belirtildi. Kurulmasına ise ABD yardımcı oldu.

Yeni oluşum üzerine yoğunlaşıldı

ABD'nin ilgili kurumlarının, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmelerinde, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştıkları ileri sürüldü.

Başkanı Katfan oldu

ABD önderliğinde kurulan bu partinin başkanlığına ise iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi.

Katfan daha önce Menbiç’te sözde yerel başkanlık yaptı

Bahsi geçen isim, Menbiç'in YPG/PKK işgaline girmesinden sonra örgütün kurduğu sözde yerel meclisin başkanlığını üstlenmişti.

Genel sekreter Hefrin Halaf oldu

Yeni oluşumun genel sekreterliğine, 2016'da YPG/PYD saflarına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire kantonun ekonomi komisyonu başkanıydı.

ABD ziyarette bulunmuştu

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve General Paul Funk başkanlığındaki bir grubun son iki ayda bölgeye yaptığı ziyaretler basına yanmıştı.

Nauert destekleriz demişti

Dün yeni oluşumla ilgili bir soruyu cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Heather Nauert, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" demişti.

PYD’nin bir parçası mı?

Nauert, kurulan bu yeni partinin PYD'nin bir parçası olup olmadığı sorusuna ise "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor" cevabını vermişti.

SG nasıl bir parti?

Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyrizor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Menbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor.

Afrin’e de temsilci gönderdi

Parti adı altında kurulan bu yeni örgütün ise Zeytin Dalı Harekatı sonrası çıkmak sorunda kaldığı Afrin'den de kongreye temsilci göndermiş olması da dikkati çeken diğer bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Eşbaşkanlık yok

Suriye'nin Geleceği adlı parti de Suriye'nin YPG/PKK'nın aksine eşbaşkanlık sisteminin olmaması da göze çarptı.

Sloganlar ademi merkeziyetçi

Tüm dikkatleri üzerine çeken bir diğer konu ise kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu.

Esed ile müzakere hazırlığında

Bahsi geçen sloganlar yerel kaynaklar tarafından YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esed rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı.

Yöneticiler Kuzey Suriye’den seçildi

Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü.

Rejim örgütle müzakereye hazır

Rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Esed’le daha önce işbirliği yaptılar

İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen YPG/PYD ve Esed rejiminin birçok alanda işbirliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.