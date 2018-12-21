ABD'nin çekilme kararı YPG'yi korkuttu! Böyle tehdit ettiler

ABD'nin çekilme kararı sonrasında PKK/YPG, Fransa'dan yardım istedi ve DEAŞ'lı esirleri serbest bırakacaklarını söyledi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 15:24

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ile ortada kalan terör örgütü PKK/YPG, bir yandan Türkiye’nin olası operasyonuna karşı hazırlık yapıyor bir yandan da ABD’den doğan boşluğu doldurmak için kendisine yeni bir destekçi arıyor.

Fransa’dan yardım istediler

ABD’nin Suriye’den çekileceğini duyurması sonrası YPG’li teröristlerin, Fransa’dan yardım istediği iddia edildi. Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist gruplar, ABD’nin çekilmesi sonrası Fransa’nın bölgede daha aktif rol oynaması yönünde çalışmalara başladı.

DEAŞ tehdidi

Öte yandan köşeye sıkışan terör örgütü, başka bir terör örgütü DEAŞ’ın üyesi olan esirlerin tamamını serbest bırakacaklarını duyurdu.

Esed’le barışma çabaları

ABD’nin bu ani çekilme kararı sonrası ortada kalan terör rögütü PKK, Esed rejimi ile de işbirliği yapma çabasına girdi. YPG/PKK'nın Esed'i kendi kontrolleri altındaki bölgelere davet etmeye hazırlandığı ve aracılar gönderdiği ileri sürüldü.