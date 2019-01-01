ABD'nin çekilme kararı hakkında flaş iddia

ABD Başkanı Trump'ın Amerikan askerlerine Suriye'den çekilme için 4 aylık bir süre tanıdığı ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Ocak 2019 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 14 Aralık 2018’de telefon görüşmesi yaptıktan sonra Suriye’den çekilme kararı aldıklarını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çekilme işleminin “yavaşça” olduğunu açıklamıştı.

4 aylık süre tanıdı

Bu açıklamalardan sonra New York Times gazetesi, flaş bir iddia daha ortaya attı. Gazetenin iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın çekilme için askerler 4 aylık bir süre tanıdığı, Irak üzerinden Suriye’ye yığınak yapan ABD’nin yine Irak üzerinden Suriye'yi terk etmesi bekleniyor.

Irak’a sürpriz ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Trump'ın, ülkede DAEŞ ile mücadeleden sorumlu General Paul J. LaCamera'ya birliklerin çekilmesinin birkaç süreceğini söylediği belirtildi.

Bu iddianın peşine düşen CNN International kanalı ise, Beyaz Saray'daki kaynaklarıyla iletişime geçti. Ancak CNN, Beyaz Saray'ın kendilerine bu konuda bir cevap vermediğini aktardı.

Trump bu sözü başkanlık seçimlerinde verdi

ABD askerlerinin Suriye'den çekilme sözü, Trump'ın kampanya sürecinde verdiği bir seçim vaadiydi.