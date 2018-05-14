ABD'nin bu adımı İslam ülkelerini ayağa kaldırdı

ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması sonrası bugün büyükelçilik törenle Tel Aviv'den taşınacak. Arap Birliği bu kapsamda olağanüstü toplanma kararı aldı.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 11:54

Arap Birliği, Çarşamba günü ABD elçiliğinin 'yasa dışı' bir şekilde Kudüs'e taşınmasıyla ilgili olarak olağanüstü toplanma kararı aldı. ABD bugün Kudüs Büyükelçiliği için açılış töreni yapacak.

Açılış bugün yapılacak

Türkiye saati ile 16.00 olan açılış törenine ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak ama davetlilere telekonferansla hitap edecek. Trump'ın kızı İvanka, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise törende hazır bulunacak.

Netanyahu’dan Trump’a övgü

Açılışı yapacak olan heyet, öncesinde ise dışişleri bakanlığındaki etkinliğe katılırken, burada açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın elçiliği Kudüs'e taşıma kararına övgüler yağdırırken, alınan bu kararı "cesur" bir adım olarak nitelendirdi.

Karar büyük tepki çekti

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı ve büyükelçiliğin Tel Aviv'den taşınmasını kararlaştırmıştı. Bu karar sonra özellikle İslam devletlerinin büyük tepkisini çekmişti.

Doğu Kudüs, bağımsız kabul ediliyor

Bahsi geçen açılışa tepki olarak büyük protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü bağımsız bir Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor.