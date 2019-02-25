ABD'nin bu 5 kritik merkezi Rusya'nın tam hedefinde!

Rus basını, ABD’nin Rusya için bir tehdit olması durumunda nerelerin vurulacağını açıkladı.

Güncellenme 25 Şubat 2019 16:04

Rusya’da bir televizyondaki haber programında yer alan liste tartışma yarattı. Haberde, ABD’nin Rusya için bir tehdit olması durumunda nerelerin vurulacağını açıkladı.

İlk hedef Pentagon

Habere göre; ABD’de Rusya’nın ürettiği Tsirkon hipersonik füzelerinin hedefi olabilecek 5 yer şimdiden belli oldu. Bu listedeki ilk hedefin, ABD’nin üst düzey askeri komutanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı'nı da barındıran Pentagon olduğu ortaya çıktı. İkinci hedefin ise Washington'un 100 km kuzeybatısında bulunan Camp David Hükümet Komuta Merkezi olduğu iddia edildi.

Başka hangi kritik noktalar hedefte

Rus Tsirkon hipersonik füzelerinin bir başka olası hedefi ise Fort Ritchie tesisi. Fakat, 1998’de resmi olarak kapatılan üssün neden seçildiği henüz bilinmiyor. Dördüncü hedef California'da bulunan McCellan Stratejik Taarruz Güçleri Komuta Merkezi. Basında yer alan habere göre beşinci hedef ise çok düşük frekanslı radyo yayınları kullanan ve ABD denizaltıları ile iletişimi sürdürmekten sorumlu olan Jim Creek Nükleer Güçler Komuta Merkezi.

Putin, yeni füzesi ile meydan okumuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir konuşmada, Tsirkon hipersonik füzesinin ses hızını 9 kat aşacağını ve bin kilometreyi aşan mesafelere ulaşabileceğini duyurmuştu.