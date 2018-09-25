ABD'nin Brunson açıklaması doları düşüşe geçirdi!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yapılan rahip Brunson açıklaması sonrası dolar düşüşe geçti.

Güncellenme 25 Eylül 2018 11:05

Yeni Ekonomi Programı'nın açıklandığı geçen hafta sert dalgalanan ve haftayı 6,30 seviyelerinde tamamlayan kur yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Fakat dün akşam saatlerine doğru ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gelen "Rahip Brunson bu ay serbest kalabilir. Türk yetkililerle Rahip Brunson'ın durumunu bu ay konuşabiliriz" açıklaması sonrası düşüşe geçen dolar, 6,0745 seviyesinde başladı.

“Amerikan vatandaşlarının hepsi serbest bırakılmalı”

ABD, İzmir’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pompeo, "Rahip brunson ve Türkiye'detutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının hepsi serbest bırakılmalı ve bu hemen yapılmalı" dedi.

Pompeo, bu hafta görüşmek istiyor

Öte yandan Pompeo, bu hafta Türk yetkililerle görüşmek istediklerini de söyledi.

Dolar düşüşe geçti

ABD kanadından gelen bu sürpriz açıklama döviz kurunda anında etkisini gösterdi ve dolarda ibre aşağı yönde seyir etmeye başladı. Açıklamanın yapıldığı dün akşam saatlerinde 6,05'e kadar gerileyen dolar kuru bu sabah ise 6,074 seviyesinde güne başladı.

Kapalıçarşı'da son durum ne?

İstanbul Kapalıçarşı'da 239,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240 liradan, bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 601 liradan, 218,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 liradan, bin 544 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 564 liradan, 772 liradan alınan Yarım Ziynet 782 liradan ve 386 liradan alınan Çeyrek Ziynet 391 liradan satılıyor.